EcoLab a Turri | il camp per formare i nuovi agricoltori della Marmilla
A Turri, presso l’azienda Su Massaiu, si è svolto un campo di formazione organizzato da EcoLab, dedicato a giovani interessati all’agricoltura biologica. L’obiettivo è formare nuovi agricoltori e promuovere pratiche sostenibili nella regione della Marmilla. Durante il campo, i partecipanti hanno acquisito competenze pratiche in tecniche di coltivazione biologica e gestione aziendale. L’iniziativa mira anche a contrastare lo spopolamento locale attraverso l’educazione e l’occupazione nel settore agricolo.
Come può l'agricoltura biologica fermare lo spopolamento della Marmilla? Quali competenze pratiche impareranno i giovani all'azienda Su Massaiu? Cosa presenteranno i partecipanti durante la tavola rotonda finale? Come trasformerà l'EcoLab la sensibilità ecologica in occupazione verde??? In Breve Evento in programma il 10 e 11 giugno 2026 presso l'Azienda Agricola Su Massaiu Collaborazione tra ACLI Terra Cagliari e Giovani delle ACLI di Cagliari Programma prev . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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