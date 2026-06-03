EcoLab a Turri | il camp per formare i nuovi agricoltori della Marmilla

Notizia in breve

A Turri, presso l’azienda Su Massaiu, si è svolto un campo di formazione organizzato da EcoLab, dedicato a giovani interessati all’agricoltura biologica. L’obiettivo è formare nuovi agricoltori e promuovere pratiche sostenibili nella regione della Marmilla. Durante il campo, i partecipanti hanno acquisito competenze pratiche in tecniche di coltivazione biologica e gestione aziendale. L’iniziativa mira anche a contrastare lo spopolamento locale attraverso l’educazione e l’occupazione nel settore agricolo.