Eccellenza Il diciottenne Thomas Milazzo rinforzo per il Sant’Agostino

Un diciottenne proveniente dal Sanpaimola Calcio si unisce al Sant’Agostino. Si chiama Thomas Milazzo, nato nel 2008, ed è stato riconosciuto per le sue qualità tecniche e la personalità.

Il Sant’Agostino è lieto di annunciare l’arrivo in biancoverde di Thomas Milazzo, anno 2008, proveniente dal Sanpaimola Calcio. Un giovane di assoluto valore, che ha saputo mettersi in evidenza per qualità tecniche, personalità e grande voglia di crescere. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per la prossima stagione. La società continua a credere con convinzione nei giovani di prospettiva, investendo su ragazzi che hanno talento, ambizione e la mentalità giusta per affrontare un campionato competitivo come l’ Eccellenza. Thomas entra a far parte della famiglia biancoverde con entusiasmo e determinazione, pronto a dare tutto per questi colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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