Eccellenza il bilancio Comacchio brinda Sant’Agostino sorride

Nel campionato di Eccellenza, il Sant’Agostino ha concluso la stagione con una sconfitta per 1-0 contro la capolista Mezzolara nell’ultimo turno. La squadra si è piazzata al terzo posto, superata in classifica dal Santarcangelo, che giocherà contro la Spal negli spareggi regionali, e dal Russi, che ha battuto 2-0 il Mesola. Comacchio festeggia, mentre Sant’Agostino non raggiunge i playoff.

Niente playoff per il Sant’Agostino, battuto 1-0 dalla capolista Mezzolara nell’ultimo turno di Eccellenza e sorpassato in classifica dal Santarcangelo (che affronterà la Spal nel primo turno degli spareggi regionali) e dal Russi, vittorioso per 2-0 sul campo del Mesola. Nel complesso la stagione dei ramarri si può considerare comunque positiva: la salvezza non è mai stata in discussione, e a tratti si è visto anche un bel gioco. "E’ stata una stagione importante, in cui ci siamo tolti grandi soddisfazioni – il commento social del tecnico Massimiliano Biagi –. L’obiettivo salvezza è stato raggiunto con anticipo, ma non ci siamo fermati lì: siamo stati in lotta per accedere ai playoff fino all’ultima giornata, senza però riuscire a centrarli in un campionato molto difficile e equilibrato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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