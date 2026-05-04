Eccellenza Sant’Agostino si ferma sul palo E il Mezzolara sale in serie D

Nel match tra Mezzolara e Sant’Agostino, la squadra locale ha vinto per 1-0. La partita si è decisa da un gol segnato prima del termine, con Sant’Agostino che ha colpito un palo. La formazione del Mezzolara ha schierato in campo diversi giocatori, apportando alcune sostituzioni durante il secondo tempo. La vittoria ha permesso alla squadra di salire in serie D.