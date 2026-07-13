L’attore neozelandese Sam Neill è deceduto all’età di 78 anni. È conosciuto principalmente per aver interpretato il protagonista di “Jurassic Park”. La notizia ha suscitato dolore nel mondo del cinema internazionale. La sua carriera si è sviluppata in numerosi film e produzioni televisive, lasciando un’impronta significativa nel settore. La scomparsa di Neill rappresenta una perdita per il panorama cinematografico globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attore neozelandese. È una giornata di lutto per il cinema internazionale. Sam Neill è morto all’età di 78 anni, lasciando un segno indelebile nella storia della settima arte. L’attore era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella celebre saga di Jurassic Park, ruolo che lo ha reso uno dei volti più amati dal grande pubblico. L’annuncio della famiglia. La notizia della scomparsa è stata resa pubblica dai familiari attraverso un messaggio diffuso sui social. Nel comunicato, la famiglia ha spiegato che l’attore si è spento lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia, circondato dall’affetto dei propri cari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Sam Neill, morto a 78 anni l’indimenticabile protagonista di Jurassic Park

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sam Neill è morto a 78 anni: addio allattore di Jurassic Park

Notizie e thread social correlati

È morto l’attore Sam Neill, protagonista di “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”: aveva 78 anniL’attore Sam Neill, noto per aver recitato in “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”, è deceduto all’età di 78 anni.

Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni.

Temi più discussi: Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park; Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni; Addio a Sam Neill, star di Jurassic Park; Sam Neill, addio al paleontologo di Jurassic Park. Era stata una delle star di Peaky Blinders.

Cinema in lutto: addio a Sam Neill, l'indimenticabile Alan Grant di Jurassic Park x.com

Addio, nostro Uomo Dino. reddit

Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park aveva 78 anni. Da tempo lottava contro una forma rara e aggressiva di linfoma non-HodgkinSam Neill, protagonista del blockbuster del 1993 Jurassic Park, è morto lunedì all'età di 78 anni; lo ha annunciato la sua famiglia. È ... ilgazzettino.it

È morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park: aveva 78 anniÈ morto a 78 anni Sam Neill, il celebre Alan Grant di Jurassic Park: dal cinema internazionale alle grandi interpretazioni televisive. notizie.it