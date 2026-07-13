È morto Sam Neill addio alla star di Jurassic Park | aveva 78 anni

L’attore neozelandese, noto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è deceduto all’età di 78 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della morte. La sua carriera nel cinema si è estesa su diversi decenni, con numerose interpretazioni in film e serie televisive.

Il mondo del cinema dice addio a Sam Neill. L’attore neozelandese, celebre per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata dalla famiglia con un comunicato diffuso sui social. Secondo quanto riferito, Neill è morto improvvisamente a Sydney, circondato dai suoi familiari. Nato il 14 settembre 1947 a Omagh, in Irlanda del Nord, ma cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill è stato uno degli attori più apprezzati della sua generazione, con una carriera durata oltre cinquant’anni e più di 150 interpretazioni tra cinema e televisione. Il successo mondiale con Jurassic Park. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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