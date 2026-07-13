L’attore neozelandese di 78 anni, noto per aver recitato in film come Jurassic Park e Lezioni di piano, è deceduto. La notizia è stata annunciata tramite un comunicato pubblicato sul suo account Instagram.

È morto all'età di 78 anni Sam Neill, l'attore neozelandese di Lezioni di piano e Jurassic Park. La sua scomparsa è stata annunciata con un comunicato pubblicato sul suo account Instagram. Non sono state rese note le cause del decesso, ma Neill aveva rivelato solo di recente di essere guarito dal cancro che gli era stato diagnosticato nel 2022. Dall'Irlanda del Nord alla Nuova Zelanda Nato nel 1947 a Omagh, nell'Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese in servizio nell'esercito britannico, si trasferì con la famiglia in Nuova Zelanda nel 1954. Iniziò a recitare nelle produzioni dell'Università di Canterbury e si trasferì a Wellington per unirsi al Downstage Theatre. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - E' morto Sam Neill: addio all'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano

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Sam Neill è morto a 78 anni: addio allattore di Jurassic Park

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C'è qualcosa di crudele nel destino di Sam Neill, morto a 78 anni in circostanze che la famiglia non ha per ora voluto specificare, proprio mentre tutti avevamo da poco accolto la notizia della sua guarigione dal cancro x.com

Sam Neill, attore di Jurassic Park, è morto reddit

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