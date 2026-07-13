L’attore Sam Neill, noto per aver recitato in “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”, è deceduto all’età di 78 anni. La famiglia ha comunicato la sua scomparsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause. Neill era una figura riconosciuta nel cinema e aveva avuto una carriera lunga e diversificata. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio ufficiale, che esprimeva tristezza per la perdita.

È morto all’età di 78 anni l’attore Sam Neill, protagonista di Jurassic Park e Lezioni di piano. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia – scrive la famiglia in un post pubblicato sui social – Sam era circondato dai suoi cari e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita. La perdita è stata improvvisa e inaspettata. La famiglia desidera esprimere la propria più profonda gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per le cure prestate. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito, ma per ora, a nome della famiglia, chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento di immenso dolore”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morto l’attore Sam Neill, protagonista di “Jurassic Park” e “Lezioni di piano”: aveva 78 anni

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