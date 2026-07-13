Sam Neill, attore noto per aver interpretato uno dei ruoli principali nei film della serie Jurassic Park e Jurassic World, è deceduto il 13 luglio a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni. La sua carriera, che durava oltre 50 anni, ha incluso numerose altre interpretazioni in film e televisione.

Sam Neill, l’attore versatile la cui carriera di oltre 50 anni è stata evidenziata dalle sue tre apparizioni nei franchise di successo Jurassic Park e Jurassic World, è morto il 13 luglio a Sydney, in Australia. Lui aveva 78 anni. Ripercorriamo la carriera strabiliante di un attore oculato, intelligente, versatile e dotato di una grande sensibilità. La dichiarazione ufficiale. “È con immensa tristezza che la wh?nau famiglia di Sam Neill condivide la notizia della sua scomparsa lunedì 13 luglio, a Sydney, in Australia. Sam era circondato dalla famiglia e morì con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”. Ha detto la famiglia di Neill in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto Sam Neil, l’attore protagonista di Jurassic Park, ci lascia all’età di 78 anni

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Sam Neill è morto a 78 anni: addio allattore di Jurassic Park

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