Un tifoso di lunga data di Marco Pantani, Guerrino De Santi, noto come “Bianco”, è morto all’età di 85 anni. Aveva seguito tutta la carriera del ciclista e era molto conosciuto nel mondo degli appassionati. La notizia è stata annunciata a Cesena, dove viveva. Guerrino De Santi aveva sempre sostenuto il suo idolo durante le gare e nelle manifestazioni legate al ciclismo.

Cesena, 12 luglio 2026 – Il ciclismo perde uno degli amici e dei tifosi più cari di Marco Pantani. Si chiamava Guerrino De Santi, aveva 85 anni e da tutti era chiamato semplicemente “Bianco” perché da bambino aveva un colorito della pelle molto pallido. Il Pirata di Cesenatico ancora non era il campione che ha poi emozionato il mondo intero ed incollato alle tv di tutto il mondo gli appassionati di ciclismo, come accadde nella storica doppietta del Giro d’Italia e del Tour de France del 1998, ma in lui Bianco sin dai tempi della juniores vide subito un fenomeno con la stoffa del campione, se ne innamorò e, nel 1992, quando Marco aveva soltanto 22 anni, il tifoso fondò il Club Marco Pantani Borello, il primo sodalizio dedicato al campione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il supertifoso di Marco Pantani: Guerrino aveva seguito il Pirata per tutta la sua carriera

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