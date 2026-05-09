Nel panorama del ciclismo mondiale, pochi nomi evocano emozioni intense quanto quello di Marco Pantani. Considerato uno dei più grandi scalatori della storia, Pantani ha lasciato un segno indelebile nello sport grazie al suo stile aggressivo, al coraggio in salita e alla straordinaria capacità di entusiasmare milioni di tifosi. Gli inizi di una leggenda. Marco Pantani nacque il 13 gennaio 1970 a Cesena, in Emilia-Romagna, ma crebbe a Cesenatico, città alla quale rimase sempre profondamente legato. Fin da ragazzo mostrò una forte passione per la bicicletta, iniziando a gareggiare nelle categorie giovanili con risultati promettenti. Il suo fisico minuto e leggero lo rese presto un talento naturale per le salite.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Marco Pantani: il Pirata che conquistò le montagne

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ma Ubaldo Pantani è il fratello di Marco Pantani? Sapete che stava con una famosissima attrice?Volto noto della comicità televisiva italiana, oggi anche protagonista sul palco del Festival di Sanremo, Ubaldo Pantani è tornato sotto i riflettori.

Citroën 2CV Spot: 50 anni dopo, il mito bicolore che conquistò il mondoIl mondo del collezionismo automobilistico si prepara a celebrare un traguardo che fonde ingegneria e marketing: la Citroën 2CV Spot compie...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Marco Pantani, Fausto Coppi e una vecchia Bianchi da passeggio trasformata in bici da corsa. Inizia il Giro d'Italia: un evento iconico, capace di far scattare la scintilla della passione per la bicicletta; Monte Porzio Catone, la Salita Pantani raddoppia e si fa multimediale: così si festeggia il Giro e si omaggia il Pirata; Il mito di Pantani rivive nella web serie sul Giro d’Italia; Émilien Jacquelin, dal biathlon al ciclismo: la svolta nel nome di Pantani.

Nel nome di Marco Pantani. Il Passo del Mortirolo ricorderà il Pirata di CesenaticoIl Mortirolo diventerà Cima Pantani. Ormai è tutto apparecchiato, manca solo l’ufficialità dei due primi cittadini di Mazzo di Valtellina, località da dove parte l’ascesa per il Mortirolo dalla parte ... ilgiorno.it

Infrastrutture: Amirante, su cartelli Pantani regole rispettateRiposizionate a Piancavallo le installazioni dedicate al Pirata lungo la salita della storica impresa del 30 maggio 1998 Udine, 9 mag - Con il riposizionamento dei cartelli dedicati a ... ilgazzettino.it