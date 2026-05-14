La Procura ha avviato nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di Marco Pantani, il ciclista morto nel 2004. I familiari dell’atleta affermano che Pantani non era solo al momento della morte. La vicenda riguarda anche la squalifica al Giro del 1999, un episodio che continua a sollevare dubbi e a coinvolgere le indagini in corso. Nessun dettaglio sui nomi degli indagati o sulle eventuali prove finora raccolte.

La squalifica di Marco Pantani al Giro d’Italia del 1999 rischia di restare un giallo. La Procura di Trento nel 2024 aveva riaperto il caso indagando per " associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine" collegata alla morte del Pirata, avvenuta il 14 febbraio 2004 in una stanza dell’hotel Le Rose a Rimini. Per i magistrati di Trento, come la famiglia del campione di Cesenatico ripete da sempre, Marco Pantani ha iniziato a morire quel 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, quando fu estromesso dal Giro – che stava dominando – per il livello di ematocrito superiore al consentito. "Mi hanno fregato", disse subito il Pirata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pantani, nuovi interrogatori. La Procura va avanti con l’indagine. I famigliari del Pirata sono certi: . Marco non era solo quando morì

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