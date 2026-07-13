È morto a 74 anni l’ex sovrano che ha guidato il Qatar dal 1995 al 2013. Durante il suo governo, il Paese ha aumentato la produzione di petrolio e gas naturale, rafforzando la sua posizione nel settore energetico. Ha anche promosso lo sviluppo del settore finanziario e dei media, contribuendo a far crescere il ruolo internazionale del Qatar. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

L’ex sovrano, scomparso a 74 anni, guidò il Paese dal 1995 al 2013: sotto il suo regno il Qatar divenne una potenza energetica, finanziaria, mediatica e diplomatica. L’ex sovrano, scomparso a 74 anni, guidò il Paese dal 1995 al 2013, favorendone l’ascesa come potenza energetica, finanziaria, mediatica e diplomatica. DOHA – È morto domenica 12 luglio 2026, all’età di 74 anni, Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar e padre dell’attuale sovrano Tamim bin Hamad Al Thani. La morte è stata annunciata dall’Amiri Diwan, la massima autorità istituzionale del Qatar. Non sono state comunicate ufficialmente le cause del decesso. Dopo l’abdicazione del 2013, Hamad bin Khalifa aveva assunto il titolo di “Emiro Padre”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - È morto Hamad bin Khalifa Al Thani, l’emiro che trasformò il Qatar

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Qatar: morre antigo emir Hamad bin Khalifa Al Thani aos 74 anos

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#Qatar È morto l'ex sovrano, lo sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani, all'età di 74 anni. x.com

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