È deceduto Guerrino De Santi, noto come «Bianco», considerato il primo tifoso di Marco Pantani. Nel corso degli anni, aveva fondato un fan club dedicato al ciclista e scritto messaggi sul manto stradale, tra cui «Questo è il cielo del Pirata» sui percorsi collinari e appenninici della Romagna. La sua presenza si era fatta notare anche per tentativi di intervenire in difesa del ciclista durante la sua carriera.

Ci sono scritte impresse sull’asfalto delle strade di collina e d’Appennino della Romagna e sui muretti che delimitano curve e tornanti: «Questo è il cielo del Pirata» si legge sul Monte Carpegna, tanto per fare un esempio. E poi c’è un marchio di fabbrica, una «P» allungata che incornicia il cognome «Pantani». È la firma implicita di Guerrino De Santi, per tutti «Bianco». Aveva 85 anni, viveva a Borello di Cesena ed è stato il fondatore del primo club intitolato a Marco Pantani: era il 1992 il campione di Cesenatico era ancora un dilettate e aveva appena 22 anni. De Santi era stato profetico vedendo in lui «il Pirata» del futuro. In questi giorni il ciclismo e la Romagna piangono la sua scomparsa: De Santi è morto a casa sua, stroncato da un infarto che ha messo fine alla vita di un romagnolo vecchio stile. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - È morto Guerrino De Santi, «Bianco» era il primo tifoso di Marco Pantani: il fan club, le scritte sull'asfalto e il tentativo di salvare il Pirata

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