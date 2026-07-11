Un tifoso di Pantani, noto come Bianco, è deceduto. Era il primo sostenitore del ciclista, accompagnandolo in ogni gara con il suo camper e lasciando scritte sull'asfalto in suo onore. Pantani aveva una forte ammirazione per lui, riconoscendo la sua devozione, anche se questa presenza gli suscitava un senso di timore. Bianco aveva una profonda venerazione per il ciclista, che lo percepiva come una figura quasi paterna.

Lui aveva una venerazione per Marco, e il Pirata lo sentiva, tanto da restarne colpito e ammirato. Ma allo stesso tempo quell’uomo così buono, che senza alcun interesse personale se non di volergli bene come un padre lo seguiva in ogni corsa con il suo camper, incuteva timore a Marco. Guerrino De Santi detto Bianco ("perché ero bianco bianco sin da ragazzino", raccontava), era di Borello, colline dell’entroterra di Cesenatico: con la saggezza del contadino, con quel modo diretto e sincero, a volte anche brutale, è stata una delle pochissime persone che ha provato in ogni modo a far prendere a Pantani una strada diversa. Un infarto se l’è portato via a 85 anni, e si è riunito a Marco per sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Bianco, il primo tifoso di Pantani: il camper, le scritte sull'asfalto, il tentativo di salvarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il disperato tentativo dei sanitari di salvarloUna sera tranquilla si è trasformata in caos quando si sono sentite urla di aiuto in via Piave.

Leggi anche: Fiaccolata, striscioni e scritte sull’asfalto per “Gabbo”. Gli amici di Gabriele Martini in strada per ricordarlo

Temi più discussi: Due morti e un ferito in tre incidenti sul versante francese del Monte Bianco; Treviso, investito da auto guidata dalla nonna: morto bimbo di un anno e mezzo; Lutto nello sci: è morto Thomas Lanning; Lutto nel mondo dello sci: morto all'improvviso Thomas Lanning. Si ritirò a 25 anni dopo una caduta.

Jayden Adams è morto a 25 anni: aveva giocato al Mondiale 2026 con il Sudafrica #SkySport x.com

Il mio fidanzato è morto subito dopo che mi ha fatto la proposta. reddit

Morto un altro alpinista su Monte Bianco, è il settimo in 24 oreIl corpo di un altro alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. E' il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi Nord-occidentali. I gravi ... ansa.it

Addio a David Bowie, è morto il Duca Bianco del rockMilano (askanews) – David Bowie è morto. Il Duca Bianco, uno degli ultimi grandi del rock, se ne è andato a 69 anni per un cancro. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia sui social network. David ... affaritaliani.it