Una giovane di 23 anni è stata trovata a terra lungo un percorso di jogging a Marsciano, in provincia di Perugia. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, è deceduta poco dopo. La ragazza era uscita di casa per fare esercizio fisico e non è più tornata. La scena è stata raggiunta da forze dell’ordine e ambulanze. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La cittadinanza è sotto shock per la tragedia.

Una giovane di 23 anni, Eleonora Cruciani, è morta a Marsciano, in provincia di Perugia, dopo essere uscita di casa per fare jogging. La ragazza è stata trovata a terra lungo il percorso e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvarla. Eleonora Cruciani morta a Marsciano durante il jogging. Secondo quanto riferito dalle prime informazioni disponibili, Eleonora Cruciani aveva lasciato la propria abitazione intorno alle 20 per dedicarsi alla corsa. Un’uscita ordinaria che si è trasformata in tragedia nel giro di poco tempo. La giovane non ha fatto ritorno a casa e la preoccupazione è cresciuta con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - È morta Eleonora Cruciani, città sotto shock!

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