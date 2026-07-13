Durante una partita, il portiere argentino, noto come Dibu, ha affermato di sentirsi più sicuro sotto pressione. Cinque dei titolari dell'Argentina militano in club della Premier League, mentre Martinez, chiamato anche Emiliano, è arrivato in Inghilterra 16 anni fa. La sua presenza nel campionato britannico è la più lunga tra i membri della nazionale argentina.

Cinque titolari fissi dell’Argentina sono stipendiati da club di Premier League, ma Emiliano Martinez, detto il Dibu per una somiglianza giovanile a un personaggio dei cartoni animati, è il più inglese di tutti, visto che è sbarcato nell’isola britannica sedici anni fa. Per lui, la semifinale del Mondiale sarà ancor più una gara di sentimenti, come diceva sabato notte: “Sono arrivato da ragazzo, i miei figli sono nati in Inghilterra, c’è rispetto, so cosa ci aspetta”. Oltre a lui, anche Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool) fanno parte del più ricco campionato del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È la partita di Dibu, il più inglese dell'Argentina: "Ma quando c’è pressione mi sento più sicuro"

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ARGENTINA NUNCA MUERE | PRENSA INGLESA DESTACA CÓMO RESOLVIÓ EL PARTIDO

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