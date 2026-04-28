In un’intervista recente, l’attivista ha affermato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e ha annunciato una decisione drastica. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, creando scalpore. La sua scelta riguarda probabilmente modifiche ai suoi piani pubblici e alle sue attività nel Paese. La notizia è stata riportata da diversi organi di stampa, suscitando molte reazioni.

In una nuova intervista, Greta Thunberg ha dichiarato di non sentirsi più al sicuro nel suo Paese, la Svezia, annunciando una scelta radicale. Dopo anni sotto i riflettori, tra sostegno globale e forti critiche, il clima attorno al suo attivismo sembra essere cambiato. Le dichiarazioni dell’attivista arrivano in un momento delicato, alla vigilia dell’uscita di un documentario che racconta sette anni di mobilitazione e mostrano un lato meno noto: quello umano, fragile e sotto pressione. Nel dettaglio, Thunberg ha spiegato che il suo piano è quello di adottare uno stile di vita essenziale e nomade: “ vivere da uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici ”.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Greta Thunberg: “non mi sento più al sicuro”, la scelta choc dell’attivista lascia senza parole

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Greta Thunberg vuole lasciare la Svezia e dormire sul pavimento delle cucine di amici: "Non mi sento più al sicuro"Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio.

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