Calciomercato Roma contatti vivi per il rinnovo di Dybala | da cosa dipende la firma della Joya con i giallorossi

Sul fronte del calciomercato, le trattative tra la Roma e l’attaccante per il rinnovo di contratto sono attualmente in corso. Le discussioni riguardano principalmente le condizioni economiche e la durata del nuovo accordo. I rappresentanti del giocatore e il club hanno mantenuto contatti regolari nelle ultime settimane. La decisione finale dipende anche dalle valutazioni del club sull’andamento della stagione e dalle offerte che arriveranno da altre squadre. La firma potrebbe arrivare nel prossimo futuro, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

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Calciomercato Roma, proseguono i contatti per il rinnovo di Dybala: a cosa è legato il prolungamento con i giallorossi. In casa Roma la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro e delineare le strategie di calciomercato in vista della stagione sportiva 20262027. L’attenzione del club capitolino è però attualmente focalizzata sull’imminente e decisiva 38ª giornata di Serie A, un vero e proprio crocevia dove i giallorossi si giocheranno l’atteso accesso alla prossima Champions League. Si tratta di un traguardo importantissimo, considerando che la squadra non partecipa alla massima competizione europea dalla stagione 20182019. Al centro di questo ambizioso progetto societario spicca la priorità assoluta: il rinnovo di Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, contatti vivi per il rinnovo di Dybala: da cosa dipende la firma della Joya con i giallorossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO ROMA Colpo in Chiusura! Roma da Scudetto Sullo stesso argomento Roma, rinnovo Dybala: Friedkin blinda la JoyaIl futuro a lungo termine della Roma si lega ancora a doppio filo al talento di Paulo Dybala, al centro di un vero e proprio blitz diplomatico... Dybala-Roma: rebus rinnovo. Gasperini chiama la JoyaIl destino di Paulo Dybala alla Roma si trova a un bivio cruciale a poche settimane dalla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30...