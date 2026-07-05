Tuttosport – Dybala-Roma fumata bianca vicina | intesa sul rinnovo cifre e durata del nuovo accordo al ‘ribasso’

La Roma e Dybala sono vicini a un accordo per il rinnovo. L'intesa prevede un nuovo contratto che durerà fino al 2026, con cifre leggermente ridotte rispetto all'attuale. La firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La trattativa sembra ormai definita, eliminando le voci di un possibile trasferimento altrove. La società è pronta a confermare l'attaccante argentino, che rimarrà in città almeno fino alla fine della stagione 2025-2026.

2026-07-05 16:21:00 Arrivano conferme da Tuttosport: ROMA – Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora nella Capitale. La Roma, infatti, sarebbe pronta a blindare il fuoriclasse argentino ex Palermo e Juventus, spegnendo sul nascere i rumors di mercato che si erano rincorsi nelle ultime settimane. I contatti tra la dirigenza e l’agente del calciatore avrebbero avuto un’improvvisa accelerazione in questi giorni, portando l’affare ormai a un passo dalla definizione. La permanenza del campione del mondo non è mai apparsa realmente a rischio, nonostante la Joya si fosse presa una breve pausa per valutare i termini della proposta contrattuale avanzata dalla società. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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