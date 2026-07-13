Dybala rinnova con la Roma | il cuore dell’argentino batte ancora giallorosso

Paulo Dybala ha firmato un nuovo contratto con la Roma, confermando la sua permanenza in squadra. La firma è arrivata dopo settimane di trattative e si è concretizzata in un accordo ufficiale. L’attaccante argentino continuerà a vestire la maglia giallorossa, con un contratto che prolunga la sua presenza nel club. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

Il rinnovo di Dybala con i giallorossi ci dimostra che il calcio, così come la vita, è fatto di storie che si costruiscono attraverso momenti, emozioni e soprattutto scelte. E in un panorama dove sempre più spesso a parlare sono i numeri e gli ingaggi, la decisione del fantasista argentino di continuare a vestire la maglia dellaRomaracconta qualcosa di diverso: il rapporto speciale che si è creato tra il giocatore e una piazza che lo ha accolto fin dal primo giorno. Già nei mesi scorsi, alla vigilia del derby, lo stesso argentino aveva aperto alla possibilità di restare nella Capitale, spiegando di essere in attesa di un segnale dalla società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dybala RINNOVA con la Roma: ecco stipendio e dettagli

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