Dybala punzecchia ancora Guendouzi | la nuova frecciatina dell’argentino dopo Verona-Roma

Dybala ha rivolto una nuova frecciatina a Guendouzi, ex centrocampista della Lazio, dopo la partita tra Verona e Roma. La tensione tra i due continua a manifestarsi, evidenziando come l’ostilità nata nel derby della Capitale non si sia affievolita.

Paulo Dybala torna a far discutere per la rivalità cittadina con l’ex centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, confermando come la tensione agonistica del derby della Capitale non si sia affatto spenta. Come riportato da ForzaRoma.info, l’attaccante argentino della Roma ha lanciato una nuova frecciatina a distanza all’attuale mediano del Fenerbahce al termine della sfida di campionato disputata sul campo dell’ Hellas Verona. L’episodio è avvenuto nei corridoi dello stadio Bentegodi, subito dopo il fischio finale della gara che ha garantito ai giallorossi il pass per la prossima Champions League, dimostrando come i vecchi rancori legati alla stracittadina romana siano ancora decisamente attuali nella mente della Joya. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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