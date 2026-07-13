Dybala e la Roma continuano insieme | è arrivata la firma sul rinnovo fino al 2027

Da internews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contratto di Paulo Dybala con la squadra di Roma è stato rinnovato fino al 2027. La firma è arrivata dopo settimane di trattative, confermando la prosecuzione del suo rapporto con il club.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il futuro di  Paulo Dybala  è ancora nella Capitale. Dopo una trattativa durata diverse settimane, è arrivata la  fumata bianca  ufficiale per il  rinnovo contrattuale  del calciatore argentino. Nella mattinata odierna, l’agente del giocatore,  Carlos Novel, si è recato presso il centro sportivo di  Trigoria  per limare gli ultimi dettagli burocratici e procedere alla  firma dell’accordo, conclusasi in modo rapido e senza alcun intoppo. Il precedente vincolo contrattuale dell’attaccante era terminato lo scorso  30 giugno, rendendo il giocatore momentaneamente svincolato prima di siglare il nuovo legame. 🔗 Leggi su Internews24.com

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