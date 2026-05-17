Scontro in volo tra due caccia F18 Usa durante air show nell'Idaho il video è drammatico ma i piloti sono salvi

La collisione in volo ha coinvolto due aerei EA-18G "Vikings" del team acrobatico Growler. La terribile scena ripresa anche in alcuni video girati dal pubblico della manifestazione aerea Gunfighter Skies che si teneva presso la base aerea di Mountain Home. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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