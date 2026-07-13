In Europa, il nuovo regolamento Dsa prevede due livelli di protezione. Le autorità di controllo possono avviare indagini e imporre multe che raggiungono milioni di euro. Allo stesso tempo, gli utenti hanno il diritto di chiedere risarcimenti per eventuali danni subiti. Questa doppia protezione mira a tutelare sia le autorità che i singoli cittadini nel settore digitale.

In Europa a giocare un ruolo decisivo sono le autorità di controllo che hanno la possibilità di aprire istruttorie e irrogare sanzioni milionarie, ma anche i singoli utenti possono chiedere risarcimenti del danno. La leva giuridica è il Regolamento europeo 20222065, il cosiddetto Digital Services Act (Dsa), pienamente applicabile anche in Italia dal 17 febbraio 2024, che mira a tutelare soprattutto i minorenni da attacchi massivi alla loro sicurezza. Le norme europee proteggono gli utenti dai rischi delle piattaforme, ma potrebbero avere ripercussioni dirette anche sui singoli casi. L’articolo 54 del Dsa consente, infatti, anche agli utenti di chiedere un risarcimento del danno davanti al giudice nazionale in caso di violazioni da parte delle piattaforme. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Due livelli di protezione in Europa con il Dsa: sanzioni e indennizzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EU Launches Probe Into Elon Musks X Over Grok AI Deepfake and Online Safety Risks

Notizie e thread social correlati

Tutela IGP con il decreto protezione del Made in Italy, via alle sanzioniA partire dal 7 maggio 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutela per le indicazioni geografiche protette relative ai prodotti artigianali e...

AI di Google: l’Agcom chiede all’Europa un controllo sui rischi DSAL'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto alla Commissione Europea di intervenire per valutare i rischi legati alle risposte...

Temi più discussi: Grandinate estive: la guida per proteggere se stessi, l'automobile e le finestre di casa; Huawei, fotovoltaico e accumuli per il segmento C&I tra sicurezza e convenienza; Decreto Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Chi controlla davvero i dati nell’era del cloud? La sfida delle chiavi crittografiche.

Miglior build pura di Blade Singer del 2024 per i livelli 1-13 reddit

Campi Flegrei, cambia il sistema di allerta: aggiunti due nuovi livelli. Tutte le novitàIl quadro operativo per la gestione del rischio vulcanico nei Campi Flegrei si prepara a un aggiornamento sostanziale. Dopo oltre un anno di lavoro, la Commissione Grandi Rischi e il Dipartimento ... ilmattino.it

Xerox e McAfee: nuovi livelli di protezione dei dati confidenzialiAllarme sicurezza: un nuovo sondaggio rivela che oltre la metà dei dipendenti non rispetta o addirittura ignora le policy di sicurezza aziendali Se pensate che i dati confidenziali siano tutelati ... datamanager.it