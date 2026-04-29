A partire dal 7 maggio 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutela per le indicazioni geografiche protette relative ai prodotti artigianali e industriali non alimentari. La legge prevede l'applicazione di sanzioni per chi viola le norme di protezione del marchio Made in Italy. Il decreto mira a rafforzare la tutela delle produzioni italiane riconosciute con la certificazione IGP.

Dal 7 maggio 2026 entra in vigore il sistema di tutela per le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali non agroalimentari. Si tratta di una novità introdotta dal decreto legislativo n.51 del 2 aprile 2026, che ha esteso la protezione IGP - finora associata quasi esclusivamente al settore alimentare - a comparti simbolo dell’identità produttiva nazionale come ceramica, vetro, tessile, lavorazioni artistiche e manifattura tradizionale. Prodotti artigianali e industriali IGP: cosa prevede il nuovo decreto Il provvedimento, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, rende...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tutela IGP con il decreto protezione del Made in Italy, via alle sanzioni

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