L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto alla Commissione Europea di intervenire per valutare i rischi legati alle risposte sintetiche fornite dall’intelligenza artificiale di Google. La decisione nasce dall’osservazione che le risposte generate dall’AI possono influenzare il traffico dei siti web, riducendo la visibilità di alcuni contenuti e modificando i flussi di informazioni online. L’indagine si concentra sulla compatibilità di queste pratiche con le normative europee.

? Cosa scoprirai Come influiscono le risposte sintetiche di Google sul traffico dei siti?. Perché l'Agcom ha coinvolto la Commissione Europea in questa indagine?. Quali rischi reali corre il giornalismo indipendente con l'IA generativa?. Chi pagherà per la perdita di visibilità dei contenuti originali?.? In Breve FIEG e FISC segnalano calo visibilità e rischi allucinazioni per editori italiani.. Agcom ha approvato la proposta durante la seduta del 29 aprile.. Richiesta basata sugli articoli 27, 34 e 35 del regolamento DSA.. Istituzione di un tavolo permanente tra Google, piattaforme ed editori coinvolti.. L’Agcom ha trasmesso alla Commissione europea una richiesta di valutazione sui servizi digitali di Google Ireland LTD, dopo le segnalazioni ricevute dalla FIEG riguardanti le funzioni AI Overviews e AI Mode.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI di Google: l’Agcom chiede all’Europa un controllo sui rischi DSA

Notizie correlate

AI di Google sotto accusa: AgCom chiede intervento Ue per tutelare pluralismo e sostenibilità dell’informazione.Roma, 18 febbraio 2026 – L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) si prepara a sollecitare un intervento europeo per tutelare il...

Agcom invia segnalazione alla Commissione europea sui servizi AI di GoogleNella seduta del 29 aprile scorso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua qualità di Coordinatore per i servizi digitali per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Google, l’Agcom porta l’AI search davanti alla Commissione Ue; Agcom segnala a Bruxelles i servizi AI di Google. Nel mirino AI Overviews e AI Mode; Editoria, l’Agcom sfida Google e invia una segnalazione alla Commissione Ue per i riassunti AI; L'Agcom chiede all'UE di indagare sugli strumenti di ricerca AI di Google: timori per gli editori.

Servizi AI di Google, Agcom invia segnalazione alla Commissione europeaL’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua qualità di Coordinatore per i servizi digitali per l’Italia, ha deciso di trasmettere alla Commissione europea una richiesta di valutazione de ... macitynet.it

Editoria, l’Agcom sfida Google e invia una segnalazione alla Commissione Ue per i riassunti AIL’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deliberato di chiedere all’Ue un intervento ai sensi del Digital Services Act. In Italia un tavolo editori-Google ... milanofinanza.it

Google COSMO, il mistero dell'app spuntata e sparita dal Play Store: novità per l'AI x.com

Bello esplorare le città dall’alto! Con Google Earth Studio, combinato a qualche altro edit, si possono creare animazioni davvero utili… e anche molto divertenti. Questo strumento esiste da tanto ma in pochi lo conoscono davvero! Da gennaio #googleearthst - facebook.com facebook