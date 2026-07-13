Droni sono stati impiegati sopra il cratere di un vulcano vicino alla Sicilia per analizzare i gas prodotti dall’attività vulcanica. Ricercatori di Francia e Germania stanno testando nuovi metodi di monitoraggio, utilizzando sensori installati sui droni e strumenti a terra. L’obiettivo è migliorare la raccolta di dati per prevedere eventuali eruzioni. Il progetto coinvolge sistemi combinati di rilevamento per ottenere informazioni più dettagliate sull’attività del vulcano.

Milano, 13 lug. (askanews) - Droni in volo sopra il cratere dell'isola di Vulcano per studiare i gas emessi dal vulcano. Al largo della Sicilia, ricercatori di Francia e Germania stanno sperimentando nuovi sistemi di monitoraggio che combinano sensori installati sui droni e strumenti a terra. L'isola delle Eolie è stata scelta come prima tappa della campagna di test, che proseguirà nei prossimi giorni sull'Etna, dove il team metterà alla prova le apparecchiature in condizioni più impegnative. "Il bello di volare qui a Vulcano è che abbiamo un flusso di gas molto costante e affidabile, quindi possiamo avere dati dai sensori molto affidabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droni in volo sopra Vulcano per studiare i gas e prevedere le eruzioni

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