Stasera a Cesenatico si tiene il primo spettacolo di droni sopra la spiaggia, con un evento chiamato Pyro Light Drones. Durante le due serate di venerdì e sabato, sono previsti due spettacoli che coinvolgono 550 droni in volo, combinando tecnologia, arte e intrattenimento.

Per la prima volta stasera Cesenatico ospita un grande spettacolo di droni. Pyro Light Drones è l’evento in calendario nelle sere di venerdì e sabato, per due spettacoli inediti capaci di unire innovazione tecnologica, arte e intrattenimento. Una flotta di 550 droni appositamente progettati per eventi d’intrattenimento sarà protagonista di due performance sopra lo specchio d’acqua antistante la spiaggia libera di piazza Andrea Costa. Gli spettacoli sono firmati da PyroEmotions. I droni voleranno in perfetta sincronia creando spettacolari coreografie luminose nel cielo, accompagnate da musica e scenografie di grande impatto visivo. Nella serata di sabato, gli effetti luminosi saranno arricchiti anche da spettacolari effetti pirotecnici direttamente in volo e da un gran finale con fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In volo 550 droni sopra la spiaggia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Typhoon della RAF in volo sopra la Romania: allerta droni russiSabato 25 aprile due caccia Typhoon della RAF sono stati inviati in volo sopra la Romania per intercettare droni russi.

Livorno, droni sopra il porto per monitorare i fumi delle naviA Livorno sono stati impiegati droni per sorvegliare il porto e monitorare i fumi delle navi.

Si parla di: In volo 550 droni sopra la spiaggia.

Cesenatico, al via due show esclusivi con 550 droni luminosiIl cielo di Cesenatico si prepara a trasformarsi in un palcoscenico con Pyro Light Drones, il grande evento che venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 ... livingcesenatico.it

Droni in Moldavia e Romania, evacuati abitanti. Si alzano in volo due F-16 di Bucarest e due Eurofighter tedeschiDue caccia F-16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo della Romania. Lo ha annunciato il ministero ... ilmessaggero.it