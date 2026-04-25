Typhoon della RAF in volo sopra la Romania | allerta droni russi

Sabato 25 aprile due caccia Typhoon della RAF sono stati inviati in volo sopra la Romania per intercettare droni russi. La presenza dei velivoli britannici si è verificata in un contesto di allerta riguardante attività sospette di droni provenienti dalla Russia. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali senza ulteriori dettagli sui movimenti o le motivazioni specifiche.

?? Cosa sapere Due caccia Typhoon della RAF intercettano droni russi sopra la Romania sabato 25 aprile. I velivoli operano nello spazio aereo rumeno per monitorare i confini della NATO. Due caccia britannici Typhoon sono stati fatti decollare da una base aerea in Romania alle ore 2 del mattino di sabato 25 aprile per intercettare droni russi in prossimità dello spazio aereo della NATO. L'operazione, avvenuta nelle prime ore del fine settimana, ha i velivoli della RAF impegnati in una missione di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Typhoon della RAF in volo sopra la Romania: allerta droni russi Notizie correlate Romania, due Eurofighter britannici in scramble per intercettare droni russi. Giallo su se e dove li hanno abbattuti. “Se in Ucraina è un problema”Roma, 25 aprile 2026 - Un decollo scramble in piena notte per due Eurofighter della Raf, inviati in tutta fretta ad intercettare uno o più droni... Cieli del Medio Oriente: F35 e Typhoon abbattono droni iranianiLa Royal Air Force ha neutralizzato molteplici velivoli a comando di origine iraniana durante le ore notturne. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - BAE Systems: primo tiro di razzi APKWS da caccia TYPHOON per il C-UAV; Eurofighter Typhoon: ora abbatte i droni con i laser a basso costo; Netanyahu scioccato dal post di Trump sul Libano. Il divieto Usa ai raid israeliani; Eurofighter typhoon: caccia RAF su allerta per bombardiere russo. Il Regno Unito prepara i Typhoon della RAF per una missione postbellica nello Stretto di Hormuz mentre prende forma la nuova fase di sicurezzaLa Gran Bretagna sta preparando opzioni militari per contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz dopo la guerra con l’Iran, con i Typhoon della RAF basati in Qatar come elemento centrale d ... msn.com Caccia Typhoon della Royal Air Force in Polonia: così la Gran Bretagna studia la difesa dai droni russiTyphoon in Polonia dopo lo sconfinamento di droni nei cieli polacchi attribuito alla Russia: il governo britannico di Keir Starmer è pronto ad autorizzare i comandi della Raf a mettere a disposizione ... ilmessaggero.it BAE Systems: primo tiro di razzi APKWS da caccia TYPHOON per il C-UAV Il TYPHOON della Royal Air Force matricola ZK356 (BS117), secondo Tranche 3 britannico, era già stato "paparazzato" ampiamente il mese scorso in volo con 2 pod razzi sott - facebook.com facebook