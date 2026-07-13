Dramma sotto gli occhi dei familiari Non sa nuotare e muore annegato

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 28 anni, residente a Pontoglio da circa un anno, è morto annegato nel fiume Oglio. La vittima, di origini senegalesi, non sapeva nuotare e si trovava nel fiume nel pomeriggio di sabato. È il terzo incidente di questo tipo nella stessa area dall'inizio dell’estate. La famiglia era presente al momento dell’incidente, che si è verificato senza altri testimoni.

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PONTOGLIO (Brescia) Ancora un dramma nel fiume Oglio, il terzo dall’inizio della stagione estiva. E ancora una volta la vittima è giovane. A perdere la vita nel pomeriggio di sabato è stato un ragazzo senegalese di 28 anni, da qualche anno residente in Italia e trasferitosi a Pontoglio con la famiglia un anno fa. Risiedeva in via Piave. Il giovane stava trascorrendo una giornata di relax e refrigerio insieme ai parenti alla “Spiaggia dei Poveri“, una località erbosa molto frequentata durante i giorni di grande calura, quando è stato improvvisamente trascinato via dalla corrente, scomparendo tra i flutti sotto gli occhi impotenti dei familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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