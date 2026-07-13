Un giovane di 28 anni, residente a Pontoglio da circa un anno, è morto annegato nel fiume Oglio. La vittima, di origini senegalesi, non sapeva nuotare e si trovava nel fiume nel pomeriggio di sabato. È il terzo incidente di questo tipo nella stessa area dall'inizio dell’estate. La famiglia era presente al momento dell’incidente, che si è verificato senza altri testimoni.

PONTOGLIO (Brescia) Ancora un dramma nel fiume Oglio, il terzo dall’inizio della stagione estiva. E ancora una volta la vittima è giovane. A perdere la vita nel pomeriggio di sabato è stato un ragazzo senegalese di 28 anni, da qualche anno residente in Italia e trasferitosi a Pontoglio con la famiglia un anno fa. Risiedeva in via Piave. Il giovane stava trascorrendo una giornata di relax e refrigerio insieme ai parenti alla “Spiaggia dei Poveri“, una località erbosa molto frequentata durante i giorni di grande calura, quando è stato improvvisamente trascinato via dalla corrente, scomparendo tra i flutti sotto gli occhi impotenti dei familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma sotto gli occhi dei familiari. Non sa nuotare e muore annegato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cuggiono, si tuffa nel Ticino e annega: 60enne muore sotto gli occhi dei familiariUn uomo di 60 anni, originario del Perù, è morto annegato nel fiume Ticino a Cuggiono.

Si tuffa dal pontile e muore annegato sotto gli occhi degli amiciUn giovane di 19 anni, originario della Tunisia, si è tuffato dal pontile e ha annegato davanti agli amici.

Temi più discussi: Dramma sotto gli occhi dei familiari. Non sa nuotare e muore annegato; Dramma a pochi metri dalla vetta, 69enne si accascia e muore sotto gli occhi della compagna e di un amico; Dramma a Calcio, 23enne muore annegato nel fiume Oglio; Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di patata lessa, il 118 guida al telefono i parenti che riescono a salvarlo.

Dramma sotto gli occhi dei familiari. Non sa nuotare e muore annegatoPontoglio, un ventottenne senegalese si è tuffato alla ricerca di refrigerio e non è più riemerso. Corpo trascinato dalla Spiaggia dei Poveri fino a Palosco. Vani tutti i tentativi di rianimazione. ilgiorno.it

Giovanni Allevi mostra i segni indelebili della malattia: il dramma è sotto gli occhi di tutti x.com

Tragedia durante il bagno nel lago al Moregallo: 65enne muore sotto gli occhi dei nipotiL’uomo, residente a Suello, era al lago Moregallo con alcuni familiari quando è stato colpito da un improvviso malore. Inutili i disperati tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale. notizie.it