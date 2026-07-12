Cuggiono si tuffa nel Ticino e annega | 60enne muore sotto gli occhi dei familiari
Un uomo di 60 anni, originario del Perù, è morto annegato nel fiume Ticino a Cuggiono. Si era tuffato per cercare sollievo dal caldo, ma è finito sott’acqua. I familiari erano presenti e hanno assistito alla scena, senza poter fare nulla. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato deceduto. La morte è avvenuta nel pomeriggio di oggi.
Cuggiono (Milano), 12 luglio 2026 – Un uomo di 60 anni originario del Perù è morto annegato questo pomeriggio a Cuggiono, nelle acque del fiume Ticino dove si era tuffato per trovare un po’ di refrigerio dal grande caldo della giornata. Il sessantenne era in compagnia dei propri familiari per una gita domenicale sulle sponde del fiume quando, ad un certo punto, si è tuffato senza più riemergere. Pavia -siccità- fiume Po - Ponte della Becca - foto torres https:www.ilgiorno.itleccocronacalecco-masso-precipita-alpinista-lecco-grignetta-piramide-casati-bc24b9ac L’elicottero da Malpensa . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno, insieme al nucleo sommozzatori e con un elicottero del reparto volo Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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