Cuggiono si tuffa nel Ticino e annega | 60enne muore sotto gli occhi dei familiari

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni, originario del Perù, è morto annegato nel fiume Ticino a Cuggiono. Si era tuffato per cercare sollievo dal caldo, ma è finito sott’acqua. I familiari erano presenti e hanno assistito alla scena, senza poter fare nulla. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato deceduto. La morte è avvenuta nel pomeriggio di oggi.