Lorenzo Sonego partecipa al torneo di Gstaad e sarà visibile in diretta televisiva. La giornata del 13 luglio si presenta senza altri eventi sportivi di rilievo, offrendo un momento di calma agli appassionati. La programmazione televisiva include la trasmissione degli incontri di tennis, con Sonego tra i protagonisti. Non sono previsti altri eventi sportivi di rilievo sulla stessa giornata.

Giornata particolarmente tranquilla per gli amanti dello sport quella di oggi, lunedì 13 luglio. A tenere alto il tricolore ci saranno Lorenzo Sonego, in campo a Gstaad contro l'austriaco Joel Schwärzler, e i due Andrea, Vavassori e Pellegrino, che affronteranno nel primo turno del doppio maschile a Bastad, in Svezia, l'inglese Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski. 10.30 - ATP 250 Gstaad, primo turno singolo: Lorenzo Sonego vs Joel Schwärzler, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW12 - ATP 250 Bastad, primo turno doppio: Andrea VavassoriAndrea Pellegrino vs Luke JohnsonJan Zielinski, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Lorenzo Sonego a Gstaad e tutto lo sport in tv del 13 luglio

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