dove vedere sonego la serie a e tutto lo sport in tv del 24 maggio

Oggi in tv sono in programma le partite Verona-Roma, Milan-Cagliari e Torino-Juventus, oltre a gare di Formula 1 e la tappa del Giro d’Italia. Le partite si svolgono nel pomeriggio e in serata, con copertura su diversi canali sportivi. La Formula 1 trasmette le qualifiche, mentre il Giro d’Italia offre aggiornamenti e highlights durante tutto il giorno. La programmazione include anche approfondimenti e interviste legate agli eventi in corso.

Oggi si giocano Verona-Roma, Milan-Cagliari e Torino-Juventus, ma ci sono anche F1, il Giro d’Italia, il volley e la Serie A di basket . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Voglio solo una semplice cosa , vedere tutti quelli che oggi ridono vederli piangere ,non per una finale persa, non per aver perso qualcosa di importante ma perchè la loro squadra ha fatto la fine della Ternana . Sono cattivo ? forse ,ma non sono cattivo come l x.com