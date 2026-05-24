Dove vedere Sonego la Serie A e tutto lo sport in tv del 24 maggio

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in tv sono in programma le partite Verona-Roma, Milan-Cagliari e Torino-Juventus, oltre a gare di Formula 1 e la tappa del Giro d’Italia. Le partite si svolgono nel pomeriggio e in serata, con copertura su diversi canali sportivi. La Formula 1 trasmette le qualifiche, mentre il Giro d’Italia offre aggiornamenti e highlights durante tutto il giorno. La programmazione include anche approfondimenti e interviste legate agli eventi in corso.

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