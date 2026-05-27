Su diverse emittenti si possono seguire le partite di Sonego e Paolini il 27 maggio. La finale di Conference League sarà trasmessa in chiaro, così come le gare del Giro d’Italia. A Roland Garros, Federico Cinà scenderà in campo, mentre lo sport in tv includerà anche altri eventi di rilievo. La programmazione comprende inoltre partite di tennis, calcio e ciclismo, visibili sui principali canali sportivi e in streaming.

Dopo la fine della Serie A non si fermano gli appuntamenti con il calcio, nazionali e esteri. Il programma di oggi, mercoledì 27 maggio, vedrà le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C: se la partita tra Brescia e Salernitana comincerà in sostanziale parità dopo l'1-1 dell'andata, per il Catania si prospetta una sfida quasi impossibile, dovendo recuperare i 4 gol subiti dall'Ascoli nella prima sfida. Il piatto forte della serata, però, sarà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Ma non è finita qui: per i più appassionati la notte si accenderà con le sfide della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Sonego e Paolini: tutto lo sport in tv del 27 maggio

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