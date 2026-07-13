Dove vedere l' Odissea in Italia senza far dispiacere Nolan

«Bigger is always better» dicono gli americani, ma è lo stesso approccio filosofico che sembra aver scelto Christopher Nolan per la sua filmografia, Odissea compresa. In tutte le opere del regista inglese l’eccesso e la complicatezza sono infatti diventate, progressivamente, un'impronta stilistica. Al punto da diventare un meme, come durante la produzione di Oppenheimer (2023), quando si scherzava ipotizzando che avesse usato per le riprese delle vere testate nucleari. Oltre le battute è ben nota la reticenza di Nolan verso qualsiasi elemento, nei film come nella vita personale, legato al digitale. Il regista non possiede uno smartphone, né una casella email o dei canali social. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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