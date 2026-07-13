La polizia ha effettuato controlli negli Orti dei Tolomei poco prima delle 23 di sabato. La zona, frequentata da richiedenti asilo provenienti principalmente dal Pakistan, continua a ricevere segnalazioni. La presenza della volante è stata una risposta alle segnalazioni di frequentazioni sospette in quell’area. Nessuna informazione su eventuali interventi o sanzioni. La zona rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Siena, 13 luglio 2026 – La Volante della polizia esce dagli Orti del Tolomei. Poco prima delle 23. Sabato. Spesso vengono fatti passaggi in quest’area diventata punto di ritrovo di richiedenti asilo arrivati soprattutto dal Pakistan. In attesa di depositare la domanda all’ufficio immigrazione. I migranti si erano messi a dormire insieme nel terrazzino a cui si accede dalle scalette, quello panoramico che guarda Siena. Qui li hanno notati al mattino i residenti che portano a passeggio il cane, qui erano rimasti (ancora a mezzogiorno come documenta la nostra foto) panni stesi e povere coperte in terra. Le altre forse raccolte e messe in luoghi meno visibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dormitorio Orti dei Tolomei, ancora segnalazioni. Controlli della Volante

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