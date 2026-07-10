Gli Orti dei Tolomei, spazio verde a sud del centro storico, sono stati teatro di un bivacco a cielo aperto. L’area, frequentata da studenti del Presidio Mattioli durante le pause studio, si trova in condizioni di degrado da tempo. La presenza di persone che si sistemano all’aperto senza servizi e senza controllo ha peggiorato la situazione. La zona, che rappresenta un punto di ritrovo per i giovani, continua a mostrare segni di abbandono.

Una situazione di degrado attanaglia ormai da tempo l’Orto dei Tolomei. Bellissimo spazio verde a sud del centro storico dove gli studenti del Presidio Mattioli si concedono pause studio sotto al sole. Un luogo importante anche per la Contrada della Tartuca, ma al momento occupato da giovani stranieri che non hanno un luogo dove dormire e di conseguenza ne hanno fatto il loro riferimento per riposarsi e trascorrere la notte. Negli Orti dei Tolomei questi giovani lavano i vestiti alla cannellina dell’acqua, pic-nic sul telo, improvvisano servizi igienici vicino alle piante e in ogni altro angolo. Una situazione che spaventa anche coloro che durante la notte passano da lì per tornare a casa, anche se questi giovani sembrano totalmente innocui, nonostante qualche volta tendano ad alzare la voce perché ubriachi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bivacco a cielo aperto negli Orti dei Tolomei

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