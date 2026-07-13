Dopo vent’anni passati all’estero torno in Italia Mi mancano le relazioni e il senso di appartenenza

Dopo vent’anni trascorsi all’estero, una persona torna in Italia e riflette sulla propria identità e sui legami con il paese. Ricorda di sentire ancora un legame con l’Italia, ma in modo diverso rispetto al passato. La distanza ha modificato la percezione delle relazioni e del senso di appartenenza, rendendo l’identità meno automatica rispetto a quando si è partiti. La persona sottolinea la mancanza di connessioni e il mutato senso di appartenenza al ritorno nel paese natale.

“Mi sento ancora italiano? Sì, ma in modo diverso rispetto a quando sono partito”. Dopo molti anni passati all’estero, tra Francia, Germania, Malta, Svezia, Lussemburgo, Stati Uniti e Repubblica Ceca, l’identità diventa meno automatica. Parola di Luca Fumarco, 42 anni, da cinque anni assistant professor presso il Dipartimento di Economia della Masaryk University, a Brno. E che, dopo 19 anni fuori dall’Italia, ha deciso di tornare. “Ho spesso guardato l’Italia con un misto di affetto e frustrazione. Da fuori, a volte, dà l’impressione di un Paese in cui molte energie vengono disperse: burocrazia, sfiducia, reti informali, poca attenzione al bene collettivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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