Un giocatore della Lazio ha espresso preoccupazione per la situazione attuale, affermando che manca un senso di appartenenza tra i tifosi. La sua dichiarazione si aggiunge alle critiche già espresse in passato, alimentando il malcontento tra i sostenitori. La polemica si è diffusa nel mondo biancoceleste, dove molti tifosi si trovano in uno stato di forte tensione. La discussione è ormai diventata centrale tra le voci che seguono la squadra.

L'eco della lettera di Bisignani continua a propagarsi nel mondo Lazio, e non sembra destinato a spegnersi tanto presto anche perché la maggior parte dei tifosi biancocelesti sono sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo le prime reazioni a caldo, le ore successive hanno portato un altro intervento destinato a far parlare: quello di Briga, cantante romano e tifoso laziale, da sempre voce libera e schierata sul fronte della contestazione contro Claudio Lotito. Le sue parole, taglienti e dirette, fotografano un sentimento diffuso nella piazza, lo stesso che dai social ha contagiato bar, palestre e piazze della Capitale. Briga parte da un concetto semplice ma demolitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lazio, Briga: "La situazione mi preoccupa. Manca senso di appartenenza"

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