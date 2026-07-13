Dopo una rapina, Federico Quaranta ha riferito di aver ricevuto una telefonata dal sindaco. Ha commentato che non attribuisce la responsabilità dell’incidente alla città o a qualcuno in particolare, aggiungendo di avere molte cose da dire. Quaranta ha espresso l’idea di considerare l’episodio come una rapina, sottolineando che può succedere e che non vede colpe specifiche. Ha inoltre affermato di voler approfondire ulteriormente la questione.

“Vorrei derubricarla a rapina. Può succedere, è capitato. Secondo me non è colpa di Milano, non è colpa di niente. Avrei tante cose da dire, magari poi lo farò anche chiamando a confronto il sindaco Giuseppe Sala “: così Federico Quaranta, ospite del Festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, parlando con l’ Ansa è tornato sull’aggressione subita nei giorni scorsi a Milano. Il conduttore è stato accerchiato da tre ragazzi che hanno tentato di rapinargli uno zaino, una valigia e un vecchio orologio appartenuto al padre. Quaranta ha reagito, riuscendo a metterli in fuga. Il conduttore ha aggiunto di aver già sentito il sindaco Giuseppe Sala dopo quanto accaduto: “Ci siamo già sentiti, mi ha telefonato naturalmente e mi ha espresso la sua vicinanza, ma non è successo niente di che, se non una rapina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la rapina mi ha chiamato il sindaco Sala. Secondo me non è colpa di Milano, non è colpa di niente. Ma avrei tante cose da dire”: parla Federico Quaranta

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