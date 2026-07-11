Federico Quaranta ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione a Milano, chiedendo di non parlarne più e suggerendo di considerarla una rapina. Ha dichiarato che non attribuisce colpe alla città e ha riferito di aver ricevuto una telefonata dal sindaco. Quaranta ha aggiunto che incidenti del genere possono capitare e preferisce non approfondire ulteriormente l'episodio.

Di quello che è successo "non voglio più parlare. Vorrei derubricarla a rapina. Può succedere, è capitato. Secondo me non è colpa di Milano, non è colpa di niente. Avrei tante cose da dire, magari poi lo farò anche chiamando a confronto il sindaco Sala. Ci siamo già sentiti, mi ha telefonato naturalmente e mi ha espresso la sua vicinanza, ma non è successo niente di che, se non una rapina". Lo dice fermo ma con un sorriso Federico Quaranta, parlando con l'Ansa a proposito dell'aggressione sventata a Milano qualche giorno fa. Gli impegni televisivi. Il conduttore è stato tra i protagonisti dell'incontro 'Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo' alla 25a edizione de Il Libro Possibile, il festival sostenuto da Pirelli in corso a Polignano a Mare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Federico Quaranta e l’aggressione a Milano: “Non è colpa della città. Il sindaco Sala mi ha chiamato...”

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