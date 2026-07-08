Dopo essere stato aggredito per un orologio, Federico Quaranta ha commentato che si interroga sul tipo di società che stiamo creando. Ha aggiunto che la sicurezza inizia molto prima della presenza delle forze dell’ordine e ha osservato come Milano, pur mantenendo il senso di comunità, lo distribuisca in modo diseguale. Quaranta sta bene, considerandolo già un privilegio, e ha detto che la notte dell’aggressione poteva andare molto peggio.

Come sta, innanzitutto? A mente fredda, che cosa le è rimasto più addosso di quella notte? «Sto bene. E già questo è un privilegio. Poteva andare molto peggio. Soprattutto perché stupidamente ho reagito senza pensare alle possibili conseguenze. Quello che mi è rimasto addosso, però, non è la paura. È una domanda. Che cosa deve accadere nella vita di tre ragazzi perché arrivino a considerare normale accerchiare uno sconosciuto e strappargli tutto ciò che possiede? Quell’Omega era di mio padre. Per me era memoria, affetto, una parte della mia storia. Per loro era semplicemente un oggetto da ricettare. Ed è stato lì che ho capito che il punto non era l’orologio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Federico Quaranta: «Dopo che mi hanno aggredito per un orologio, mi sono chiesto: che società stiamo costruendo? La sicurezza nasce molto prima della pattuglia. Milano non ha perso il senso di comunità, ha iniziato a distribuirlo in modo diseguale»

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Federico Quaranta aggredito e rapinato: «Ho rischiato grosso, ma la vera sconfitta è della città»

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