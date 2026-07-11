Il Milan punta anche su Karetsas, oltre ad Alajbegovi, e sono previsti contatti per il trasferimento. Finora il club ha speso oltre 100 milioni di euro per gli acquisti di Ramos e Gila in difesa. Il mercato in entrata prosegue con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo e il ruolo di trequartista. La società sta valutando diverse opzioni per completare la rosa, senza confermare ancora ufficialmente gli accordi.

Il Milan ha già speso più di 100 milioni per gli acquisti di Ramos e Gila per la difesa, ma il mercato in entrata è tutt'altro che finito. Le prossime priorità per il Diavolo di Amorim sono un esterno di centrocampo e un trequartista. promowebappCome scrive Il Corriere dello Sport, Ibrahimovic ha consigliato l'acquisto di Kerim Alajbegovi?, talento classe 2007 che il Bayer Leverkusen ha riportato a casa dopo l'esperienza con il Salisburgo. Potrebbe costare sui 25 milioni di euro, ma ci sarebbe tanta concorrenza. Ecco i suoi numeri stagionali con la maglia del Salisburgo in campionato: Nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim, il ruolo di Alajbegovi? sarebbe chiarissimo: giocherebbe da trequartista dietro la prima punta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, non solo Alajbegovi?: si spinge per Karetsas. Previsti contatti

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