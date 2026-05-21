Maurizio Sarri non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e al momento non sembra essere convinto riguardo a un possibile trasferimento. Secondo un aggiornamento recente di Alfredo Pedullà, giornalista specializzato nel settore, ci sono alcune preferenze e interessi da parte di diverse squadre. Tra queste, si parla di un interesse da parte dell’Atalanta, con anche il Fenerbahçe che avrebbe manifestato interesse. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali o conferme definitive.

Maurizio Sarri non ha ancora deciso. Lo conferma Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, in un aggiornamento pubblicato oggi sul suo canale YouTube. Il futuro del Comandante è ancora aperto, e la corsa al Napoli di Aurelio De Laurentiis non è chiusa nonostante l’irrigidimento dei giorni scorsi. La svolta dipenderà da un tavolo che ancora non si è aperto: quello tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Sarri stesso, per la risoluzione consensuale del contratto in essere fino al 2028. Verdetto tra weekend e lunedì. L’anticipazione di Pedullà. Le parole con cui Pedullà ha sintetizzato la situazione sono nette: “ Faccio un’anticipazione su Sarri e il Napoli: lui non è convinto, non c’è stata ancora una decisione e può essere ancora considerato in corsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri-Napoli, Pedullà: “Non è convinto. Spinge l’Atalanta, c’è anche il Fenerbahce”

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