William, Kate, insieme ai figli Charlotte e George, sono presenti alla finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Lo scorso anno, lo stesso gruppo assistette alla partita, e il vincitore firmò una pallina per il piccolo Louis, che era rimasto a casa. La famiglia reale si trova nel settore riservato, osservando il match. Non sono stati segnalati altri membri della famiglia o eventi particolari durante l’incontro.

William e Kate sono accompagnati dai figli più grandi, Charlotte e George. Lo scorso anno fecero lo stesso e Sinner, da vincitore, firmò una pallina per il piccolo Louis che era rimasto a casa. A differenza della partita in cui era rimasto solo Roger Federer a seguire il match, il Royal Box è la gran completo per la finale maschile del torneo. Oltre a molti altri esponenti della famiglia reale come il principe Michael di Kent e la figlia, è presente il Cancelliere tedesco Friedrich Merz con la moglie Charlotte e per l'Italia il ministro dello sport Abodi, forse anche per spegnere le polemiche dello scorso anno in cui il re di Spagna era andato a sostenere Alcaraz, mentre per l'Italia non c'erano esponenti oltre l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon: William, Kate, George e Charlotte, i principi del Galles quasi al completo per la finale fra Sinner e Zverev

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Royal Arrival! William, Kate, George & Charlotte at Centre Court

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