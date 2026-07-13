dopo anni di controlli sempre negativi molte donne si chiedono se sia ancora necessario fare il pap test la ginecologa monica calcagni spiega da che cosa dipende la decisione

Dopo anni di risultati negativi, molte donne si chiedono se sia ancora necessario fare il Pap test. La ginecologa Monica Calcagni spiega che la decisione dipende dai protocolli di screening e dal rischio individuale. Il Pap test resta uno degli strumenti principali per la prevenzione delle lesioni precancerose e del tumore alla cervice uterina. La frequenza e la necessità di continuarlo vengono valutate in base alle linee guida e alla storia clinica di ciascuna donna.

Q uesta è una domanda molto importante perché riguarda uno degli strumenti di prevenzione più efficaci che abbiamo a disposizione per proteggere la salute femminile. Molte donne, dopo anni di controlli regolari e risultati sempre negativi, si chiedono se abbia ancora senso continuare a sottoporsi allo screening dopo i 60 anni. Manifesto della Nuova Menopausa: una guida completa per viverla al meglio X Non conta soltanto l’età. La risposta non dipende soltanto dall’età anagrafica, ma soprattutto dalla storia clinica personale. Per anni il Pap test e, più recentemente, l’HPV test hanno permesso di individuare precocemente alterazioni del collo dell’utero, riducendo in modo significativo l’incidenza del tumore cervicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Si parla di: La ginecologa Monica Calcagni risponde. Dopo i 60 anni si deve ancora fare il Pap test?.

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