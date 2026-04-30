Dopo i 50 anni, molte donne credono che i controlli ginecologici per il tumore del collo dell’utero non siano più utili. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il Pap test rimane uno strumento importante anche in menopausa. La decisione di continuare o meno le visite di prevenzione dipende da diversi fattori, ma in generale, il monitoraggio periodico è raccomandato per individuare eventuali anomalie.

M olte donne, superata una certa età, pensano che i controlli ginecologici per la prevenzione del tumore del collo dell’utero non siano più necessari. Ma è davvero così? Una delle domande più frequenti dopo i 50 anni è questa: “Devo ancora fare il Pap test?”. Tumore dell’endometrio, un nuovo approccio alla cura grazie all’immunoterapia X La risposta merita una precisazione importante: dipende dall’età, dalla propria storia clinica e dal tipo di screening già eseguito negli anni precedenti. Perché la prevenzione del tumore della cervice uterina non “scade” automaticamente con la menopausa. Pap test e HPV test: cosa cambia davvero. Spesso vengono nominati insieme, ma non sono esami identici.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo i 50 anni serve ancora fare il Pap test? La risposta non è così scontata. Ecco cosa sapere davvero in menopausa

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