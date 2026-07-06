Se il Pap test è sempre risultato negativo, si può interrompere lo screening dopo i 60 anni, ma questa decisione dipende dalla storia clinica individuale e dagli esami precedenti. La ginecologa spiega che non esiste una risposta universale e che è necessario valutare i risultati passati e i fattori di rischio specifici di ogni donna prima di decidere di interrompere gli esami.

Q uesta è una domanda molto importante perché riguarda uno degli strumenti di prevenzione più efficaci che abbiamo a disposizione per proteggere la salute femminile. Molte donne, dopo anni di controlli regolari e risultati sempre negativi, si chiedono se abbia ancora senso continuare a sottoporsi allo screening dopo i 60 anni. Salute e prevenzione: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10 X Non conta solo l’età. La risposta non dipende soltanto dall’età anagrafica, ma soprattutto dalla storia clinica personale. Per anni il Pap test e, più recentemente, l’HPV test hanno permesso di individuare precocemente alterazioni del collo dell’utero, riducendo in modo significativo l’incidenza del tumore cervicale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Se il Pap test è sempre stato negativo, si può smettere dopo i 60 anni? La risposta dipende dalla storia clinica personale e dagli esami fatti nel tempo. Risponde la ginecologa Monica Calcagni

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