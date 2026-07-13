All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Cinquant'anni dopo, La casa dalle finestre che ridono torna nelle sale cinematografiche appena restaurato in 4K. E continua a fare paura: non prova mai a spaventarti con una serie di jumpscare o di mostri. Ti lascia solo. In un paese che sembra immobile, dove tutti sanno qualcosa e nessuno parla davvero. Pupi Avati ha costruito un horror che non assomiglia a quasi nessun altro film italiano del suo tempo. Ha preso la pianura padana ‘malarica’, i canali, la nebbia, le chiese di provincia e li ha trasformati in un luogo dove ogni angolo sembra nascondere un segreto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dopo 50 anni La casa dalle finestre che ridono è ancora uno dei film horror più spaventosi di sempre

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LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976) - UN FILM HORROR TUTTO ITALIANO! (recensione)

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SEVESO. Oltre 80mila animali vittime del disastro dimenticati. La diossina causo’ migliaia di animali uccisi direttamente o indirettamente x contaminazione. Dopo 50 anni ENPA ricostruisce la storia che ha portato alla nascita delle tutele europee x.com

Seveso, 50 anni dopo la lezione sulla sicurezza industrialeCinquant'anni fa, era il 10 luglio del 76, a Seveso, in Brianza, un grave incidente industriale sprigionò una nube di diossina dalla fabbrica Icmesa. Un disastro che portò alla creazione della cosidde ... rainews.it

Robert Powell: 50 anni dopo il mio Gesù resta il volto che tutti hanno immaginatoL'attore 82enne, ospite dell’Italian Global Series Festival, festeggia i 50 anni del Gesù di Nazareth di Zeffirelli: Con lui decidemmo che non avrei fatto attore, bastava la presenza ... avvenire.it