Dopo 50 anni La casa dalle finestre che ridono è ancora uno dei film horror più spaventosi di sempre

Da gqitalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Cinquant'anni dopo, La casa dalle finestre che ridono torna nelle sale cinematografiche appena restaurato in 4K. E continua a fare paura: non prova mai a spaventarti con una serie di jumpscare o di mostri. Ti lascia solo. In un paese che sembra immobile, dove tutti sanno qualcosa e nessuno parla davvero. Pupi Avati ha costruito un horror che non assomiglia a quasi nessun altro film italiano del suo tempo. Ha preso la pianura padana ‘malarica’, i canali, la nebbia, le chiese di provincia e li ha trasformati in un luogo dove ogni angolo sembra nascondere un segreto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

dopo 50 anni la casa dalle finestre che ridono 232 ancora uno dei film horror pi249 spaventosi di sempre
© Gqitalia.it - Dopo 50 anni La casa dalle finestre che ridono è ancora uno dei film horror più spaventosi di sempre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976) - UN FILM HORROR TUTTO ITALIANO! (recensione)

Video LA CASA DELLE FINESTRE CHE RIDONO (1976) - UN FILM HORROR TUTTO ITALIANO! (recensione)

Notizie e thread social correlati

Perché dopo 50 anni La casa dalle finestre che ridono è ancora uno dei film horror più spaventosi di sempreUn nuovo studio ha analizzato il film horror “La casa dalle finestre che ridono”, confermando che, a 50 anni dalla sua uscita, rimane uno dei più...

Leggi anche: La straordinaria storia de La casa dalle finestre che ridono, il film che nessuno voleva e che diventò un cult (oggi di nuovo al cinema)

Temi più discussi: Perché dopo i 50 anni dimagrire sembra diventare impossibile? La risposta è diversa da quella che immaginiamo; La diossina e Seveso: il racconto della catastrofe 50 anni dopo; Seveso 50 anni dopo, il dramma e la resilienza; Seveso, 50 anni dopo la lezione sulla sicurezza industriale.

dopo 50 anni laSeveso, 50 anni dopo la lezione sulla sicurezza industrialeCinquant'anni fa, era il 10 luglio del 76, a Seveso, in Brianza, un grave incidente industriale sprigionò una nube di diossina dalla fabbrica Icmesa. Un disastro che portò alla creazione della cosidde ... rainews.it

dopo 50 anni laRobert Powell: 50 anni dopo il mio Gesù resta il volto che tutti hanno immaginatoL'attore 82enne, ospite dell’Italian Global Series Festival, festeggia i 50 anni del Gesù di Nazareth di Zeffirelli: Con lui decidemmo che non avrei fatto attore, bastava la presenza ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web